Il debutto di Bulleri: Openjobmetis – Germani in diretta da Masnago

Ultimo turno di Supercoppa per la Openjobmetis Varese che ospita la Germani Brescia alla Enerxenia Arena: squadre in campo a partire dalle ore 19 ed esordio sulla panchina biancorossa di coach Massimo Bulleri.

Seguite con noi la partita e dite la vostra nel consueto liveblog di VareseNews: per intervenire scrivete nello spazio commenti o usate l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.