Dispenser igienizzanti sui mezzi di Autolinee varesine

Sono iniziate le operazioni di allestimento dei dispenser igienizzanti a bordo degli autobus di Autolinee Varesine: i primi esemplari sono stati installati su alcuni bus urbani

e risultano già a disposizione dell’utenza.

Nel complesso, tutti i circa 200 autobus dedicati al trasporto pubblico di linea (urbana ed extraurbana) verranno gradualmente dotati di questo piccolo impianto per l’igienizzazione delle mani, posizionato in prossimità della porta di salita così da essere particolarmente comodo per i passeggeri.

L’invito all’utenza è quello di farne un uso consapevole e rispettoso, evitando di utilizzare quantitativi eccessivi della soluzione idroalcolica o, peggio ancora, di danneggiare la stessa struttura.

Nel rispetto delle vigenti normative, si ricorda inoltre che gli utenti sono tassativamente tenuti ad indossare la mascherina protettiva per tutta la durata del viaggio, così come avviene del resto in qualsiasi altro spazio pubblico al chiuso.

L’azienda, infine, ricorda una disposizione importante: «Si sottolinea come tutti i posti a sedere di ciascun autobus siano regolarmente occupabili: troppo spesso, invece, capita di osservare (soprattutto nelle ore di punta) lo stazionamento di diverse persone in piedi nei pressi delle porte del mezzo, in presenza invece di alcuni posti a sedere ancora disponibili. I posti a sedere vanno occupati prioritariamente, nel limite di uno per persona (evitando di posizionare zaini, borse o altro sui sedili limitrofi al proprio).