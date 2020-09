Incidente a Gallarate, nello scontro si ribalta un’auto

È ancora in fase di accertamento la dinamica che ha causato – verso le ore 10.00 di domenica 20 settembre – l’incidente tra due auto nell’incrocio tra via Dante Alighieri e via Alessandro Volta a Gallarate.

Nello scontro tra i due veicoli uno si è ribaltato finendo sul lato. Sono tre le persone coinvolte: una donna di 54 anni, un uomo di 35 e un bambino di 11. Nessuno ha riportato ferite gravi e i tre sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Gallarate e i vigili del fuoco.