Magliette e trucchi rubati: ladro fermato dai Carabinieri

Un giovane di 25 anni, pregiudicato, è stato fermato dai Carabinieri di Gallarate intervenuti in seguito a una chiamata giunta da un negozio di articoli sportivi con sede in città. L’uomo, di origini rumene, è stato raggiunto dai militari che lo hanno trovato in possesso di abbigliamento sottratto all’interno dell’esercizio commerciale: t-shirt e pantaloni a cui il 25enne aveva tolto i sistemi di antitaccheggio.

Gli uomini del Nucleo Radiomobile hanno quindi effettuato una serie di controlli nei confronti del giovane, rinvenendo all’interno della sua autovettura altri capi di abbigliamento e sei confezioni di trucchi da donna. L’uomo ha quindi ammesso di aver rubato questa merce in un altro negozio di Gallarate “visitato” in precedenza.

I Carabinieri hanno dunque acquisito una serie di immagini dalle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali coinvolti, ricostruendo così le modalità dei furti. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio: per lui l’accusa è quella di furto aggravato.