Il mondo del volontariato di Gallarate dice addio a Marcello Schiavo

E’ mancato oggi Marcello Schiavo, personaggio molto noto nel mondo del volontariato ma anche apprezzato artista.

Schiavo, classe 1928, è stato presidente della Croce Rossa di Gallarate dal 2000 al 2005, ed è stato l’artefice dell’acquisto della sede.

Persona gentile e corretta ha lasciato un ottimo ricordo, come presidente sempre disponibile al dialogo e ad accettare e chiedere consigli.

Motivi di salute lo avevano costretto a lasciare la guida della Cri di Gallarate.

Ottimo pittore, Marcello Schiavo sapeva coniugare la sua passione per l’arte con il volontariato, come quando, qualche anno fa, tenne corsi di acquerello per i detenuti del carcere milanese di San Vittore.