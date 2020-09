A Palazzo Verbania con il nuovo libro di Matteo Inzaghi

Doppia data del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri 2020 sulla sponda lombarda del lago Maggiore: il 12 settembre a Luino Palazzo Verbania, ingresso gratuito fino esaurimento posti, con inizio ad ore 18.30 (prenotazione obbligatoria mediante registrazione di nome, cognome e numero di telefono prima di accedere all’evento o, in alternativa, tramite mail all’indirizzo festivalcomicita@virgilio.it ), il giornalista Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55, presenterà al pubblico il suo nuovo libro dal titolo “Mai più così belli”.

Si tratta di un’opera importante per Inzaghi, noto “cinofilo” e volto storico dell’emittente televisiva della provincia di Varese. L’autore, ripercorrendo gli anni della New Hollywood, sottolinea l’importante spartiacque storico culturale, ancor prima che artistico, rappresentato dal cinematografo. Registi visionari, attori carismatici e sceneggiatori anticonformisti conquistano il successo con un elenco di titoli che hanno il sapore della sfida epocale: codici e linguaggi del Cinema vengono reinventati attraverso film di rottura che scardinano l’approccio classico, introducono un nuovo modo di guardare e interpretare la realtà. Ad introdurre l’evento culturale in programma a Luino il direttore artistico del Festival Francesco Pellicini che, raggiunto ai nostri microfoni, relativamente all’amico Matteo, dichiara: “Sono davvero lieto di ospitare Matteo Inzaghi nella mia Luino al Festival che mi onoro di dirigere. Considero infatti Inzaghi un superbo giornalista dalle cultura trasversale, un professionista appassionato, intelligente, ed umile. A lui mi lega un rapporto di sincera amicizia” . Il libro sarà disponibile la sera stessa presso Palazzo Verbania.

Il secondo appuntamento in programma è fissato invece per il 19 settembre ad ore 21.00 presso l’Auditorium di Maccagno: a salire sul palco, fresco di Premio alla carriera Franco Enriquez (così come riportato di recente dal Corriere della Sera), sarà Roberto Brivio dei Gufi (Svampa, Brivio, Patruno, Magni) con lo spettacolo di teatro canzone cabaret “Attenti al Gufo”.

Lo show man sarà introdotto dal direttore artistico del festival Francesco Pellicini che, per l’occasione, nella prima mezz’ora di spettacolo, presenterà al pubblico di Maccagno il suo ultimo libro dal titolo “Faccia da libro”. Subito dopo, Roberto Brivio, accompagnato da Grazia Maria Raimondi (moglie dell’artista), dal chitarrista Paolo Pellicini e dal fisarmonicista Fazio Armellini, delizierà il pubblico lacustre ripercorrendo i principali successi musicale del cabaret dei Gufi tra gags, aneddoti, racconti ironici, storielle milanesi ed indimenticabili “cavalli di battaglia” quali Porta Romana bella, Per quel vizi, El Malnat, La Balilla, ecc. Anche lo spettacolo di Maccagno sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili al 50% per garantire il distanziamento sociale e con prenotazione obbligatoria mediante registrazione di nome, cognome e numero di telefono.

Le prenotazioni potranno effettuarsi la sera stessa dello show a partire dalle 19.00 o, in alternativa, tramite mail all’indirizzo festivalcomicita@virgilio.it (che vivamente si consiglia). Gli eventi, organizzati in collaborazione con i comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e Luino, fanno parte del calendario Festival della Teatro, della Musica e della Comicità 2020.

Info www.festivalcomicita.it .