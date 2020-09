Plexiglas sui banchi, alle Dante suonano flauti e sax

Riparte a pieno regime, all’Istituto Dante di Cassano Magnago, la sezione ad indirizzo musicale.

L’uso degli strumenti a fiato e la necessità di uno spazio specifico erano una sfida per la scuola cassanese, in epoca di Covid-19.

«Siamo rimasti veramente colpiti dalla cura, dall’attenzione e dall’ingegno che questo dirigente ed i suoi collaboratori hanno messo nel rendere possibile la ripresa della musica di insieme» dicono i genitori del Consiglio d’istituto, che colgono l’occasione per ringraziare lo staff della scuola per il lavoro svolto.

La soluzione per gli strumenti a fiato è ben studiata: «Hanno creato un’aula per i sei sax ed una per i sei flauti traversi, facendo costruire moduli angolari di plexiglas e legno di un metro per un metro che hanno poi fissato ai banchi, già disposti a due metri di distanza tra loro».

La ripresa dell’attività con strumenti a fiato è una sfida che è già stata affrontata anche in altri contesti, ad esempio quelli delle bande musicali, che hanno linee guida specifiche che puntano soprattutto sul distanziamento.