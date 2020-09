Anche a Samarate niente sedi alternative per il voto. “Rammarico” del sindaco

Per il sindaco Enrico Puricelli è «un grande rammarico». Perché l’amministrazione comunale di Samarate si era impegnata per trovare e proporre sedi alternative per il voto referendario, ma dalla commissione elettorale è arrivato un No su tutta la linea.

«Avevamo fatto tutto secondo le indicazioni, avevamo trovato sedi alternative con lo stesso indirizzo dei seggi consueti. E invece niente, hanno bocciato la proposta» spiega il primo cittadino.

Le soluzioni trovate erano tre, per altrettante sedi di voto a San Macario, Verghera e Samarate Centro. Nei primi due casi si optava per la palestra delle scuole, dunque nello stesso identico complesso che da anni ospita i seggi. Mentre a Samarate centro si ripiegava sul Centro Anziani (messo a disposizione dall’associazione), che comunque si trova nella stessa via delle scuole usate normalmente come seggio.

La commissione circondariale ha ritenuto però che gli spazi siano “inopportuni e inidonei”. Ma a scoraggiare di più il sindaco è l’altro passaggio delle motivazioni, là dove si legge che “non si rinvengono le «sopravvenute gravi circostanze»” previste dalla legge di riferimento per le elezioni.

«Come se il Covid non esistesse» commenta Puricelli, che pure non è sindaco che alza spesso la voce. «A questo punto non capisco la mail del ministero con l’invito a individuare sedi alternative, se poi vengono bocciate».

Quanto al resto, la macchina elettorale va avanti anche a Samarate: sono già stati nominati tutti i presidenti di seggio delle sezioni samaratesi.