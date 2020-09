A Somma la campagna discute del “nulla” e dei manifesti strappati

Si scalda la competizione elettorale a Somma Lombardo, a dieci giorni dal voto. Ma più i temi, al centro ci sono le schermaglie tra liste e candidati: si discute del “nulla”.

Non la si prenda per una dichiarazione provocatoria: davvero una parte del dibattito – con contrapposti slogan – è ruotato intorno alla parola “nulla”.

Nulla evocato da Alberto Barcaro nella presentazione della coalizione del centrodestra a guida leghista, criticando la giunta guidata da Stefano Bellaria: «Votare per Bellaria è votare per il nulla di questi anni».

Dal canto suo, il sindaco uscente ha risposto un po’ provocatoriamente facendone un contro-slogan: «Sì, noi siamo il nulla, anzi niente senza i cittadini». Rivendicando poi, di seguito, il lavoro fatto. Ovviamente ognuno fa valutazioni differenti, su quanto si è fatto e anche su cosa si è fatto.

Altro fronte di scontro, quello dei manifesti strappati. Un classico da campagna elettorale, tanto più di questi tempi in cui la politica – tutta – non gode di grande simpatia presso molti. Qui la polemica in realtà è partita non direttamente da un candidato, ma da una pagina a sostegno del centrodestra: «Tutto il centro destra sotto attacco. Ci riempiono le orecchie tutti i giorni con partecipazione, democrazia partecipata e cambiamento di Somma. Questo come si concilia con questi atti vandalici?».

E anche questa uscita ha acceso un piccolo confronto a distanza, con Bellaria che ha voluto replicare con un post: «Ieri è accaduto al centrodestra e a loro va naturalmente tutta la nostra solidarietà. Faccio sommessamente notare che la scorsa settimana è accaduta la stessa cosa anche alle liste che mi sostengono». Il sindaco uscente ha qui rivendicato la scelta di evitare polemiche esplicite.