Sul lungolago di Bodio Lomnago, “accesso alle barche pieno di legni”

“Questo lo scivolo di Bodio, una vergogna, non solo per chi vorrebbe calare la barca e deve spezzarsi le braccia per riuscirci, ma anche da vedere uno schifo…”.

Il messaggio con allegato delle fotografie arriva da una nostra lettrice, Ilaria, che questa mattina si è recata sul Lago di Varese, a Bodio Lomnago e ha trovato l’accesso per le barche pieno di legni e fango. Materiale che probabilmente è rimasto depositato sul lungolago dopo i forti temporali degli scorsi giorni.