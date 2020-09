Varese: da lunedì torna l’apertura su sei giorni in tre uffici postali della città

Poste Italiane comunica che da lunedì 14 settembre tre uffici postali a Varese torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza dal lunedì al sabato, riprendendo la consueta operatività.

Gli uffici interessati dalla piena ripresa dell’attività nel capoluogo sono

Varese 5 in Via Dalmazia 63 e Varese 9 in ​Via Francesco Daverio 156, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35

Sant’Ambrogio Olona in Piazza Milite Ignoto 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.