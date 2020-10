Gorla Minore, da 7 a 14 i nuovi casi di Covid

«l virus c’è»: il sindaco Vittorio Landoni non può che evidenziare ciò che ormai è evidente a chiunque e che, purtroppo, caratterizza anche la realtà gorlese.

I positivi al Covid-19, infatti, in paese sono raddoppiati passando da 7 a 14.

Le loro condizioni non sembrano, al momento, critiche: «I soggetti non manifestano sintomi particolarmente decisi o gravi – specifica Landoni – e sono in via di guarigione o in attesa degli ultimi tamponi».

Ciò nonostante non si può dimenticare che il precedente aggiornamento fissava il numero di positivi a 7, mentre oggi è arrivato esattamente al doppio.

Un dato che desta preoccupazione e che spinge il Primo cittadino a spronare i gorlesi a non abbassare la guardia: «Stiamo attenti, occorre attenerci alle precauzioni necessarie e doverose, perché evidentemente il virus sta circolando. Occorre mettere in campo tutta la responsabilità necessaria e il buon senso per fronteggiare questa situazione».

Un richiamo, dunque, ai cittadini affinché utilizzino le mascherine, stiano attenti con il lavaggio delle mani e rispettino il distanziamento sociale.