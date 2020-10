A Lonate Pozzolo risultano tredici positivi

Il Comune di Lonate Pozzolo, comunica che, in base ai dati ufficiali di ATS, mercoledì 21 ottobre, risultano 13 cittadini positivi al tampone, il 16 ottobre ne risultavano 6. A distanza di pochi giorni quindi, il numero è quasi raddoppiato, seppur sia necessario tenere conto dei guariti.

L’amministrazione sottolinea che le raccomandazioni sono sempre le stesse: rispettare tutte le regole che ci vengono date: mantenere il distanziamento, evitare ogni assembramento, indossare sempre la mascherina.

I contagi crescono a livello nazionale, regionale e provinciale, anche se a Lonate per ora non c’è lo stesso incremento. Dimostriamo quanto siamo responsabili, rispettando le regole e andando oltre, limitando ogni occasione possibile di contagio, anche se non espressamente vietata dalle norme! Solo così riusciremo a superare insieme questo momento, in attesa del vaccino.

Ad oggi l’età media delle persone attualmente positive a Lonate è di 34,3 anni. Questa la suddivisione per fasce d’età delle tredici persone attualmente positive a Lonate Pozzolo:

– da 0 a 17 anni: nessun positivo

– da 18 a 30 anni: 9

– da 31 a 45 anni: 1

– da 46 a 55 anni: 2

– da 56 a 75 anni: nessun positivo

– oltre 75 anni: 1.