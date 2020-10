I migliori tablet da non farti scappare

Se anche tu sei alla ricerca di un nuovo tablet, il mercato offre davvero moltissime proposte per tutte le esigenze e tasche. Può però essere difficile districarsi tra le tante offerte e individuare quello che fa al caso tuo. A volte, alcuni lamentano che ci sono talmente tanti prodotti che è difficile fare la scelta giusta. In questo approfondimento, puoi scoprire quali sono i tablet migliori da non farti scappare. Su OfferteComputer.it trovi tante altre offerte e recensione per tablet, notebook, pc desktop per avere tutta la tecnologia che ti serve al miglior prezzo.

1. Samsung Galaxy Tab S5e

Tra le migliori proposte del mercato non poteva mancare un tablet firmato Samsung che propone il modello Galaxy Tab S5e. È sicuramente uno dei tablet con sistema Android migliori in circolazione grazie al design curato nel dettaglio, lo spessore di appena 5,5 mm e un peso davvero leggero che non supera i 400 g.

È un tablet piacevole da tenere in mano che garantisce ottime prestazioni. Il display da 10,5 pollici ha una risoluzione di 287 PPI per goderti ogni genere di contenuto, compresi video e film con scene di azione. Inoltre, i quattro altoparlanti sono supportati dal sistema surround 3D di Dolby Atoms per un audio davvero molto equilibrato. Il modello base ha una capacità 64 GB ma sono espandibili.

2. Lenovo TAB M10

Se sei alla ricerca di un prodotto che abbia ottime prestazioni ma un livello di prezzo inferiore, vale la pena fare riferimento a Lenovo che propone il modello Tab M10. Il display da 10,1 pollici ha una risoluzione full HD, perfetto visualizzare ogni genere di contenuto video senza ritardi nello streaming.

Sono disponibili versioni da 6 fino a 32 gigabyte ma la memoria è estendibile fino a addirittura 256 gigabyte per immagazzinare ogni genere di file. La fotocamera posteriore è da 5 MP con la funzione autofocus per scatti sempre perfetti. È presente anche una fotocamera anteriore da selfie da 2MP. Interessante la presenza della modalità Kids per cedere il tablet anche ai più piccoli senza il rischio che vengano in contatto con contenuti non adatti. Ovviamente, il prezzo è davvero molto interessante, un grande punto di forza.

3. Apple iPad Air 3

Ovviamente, nella lista dei migliori tablet non poteva mancare un prodotto firmato Apple. È quello che ti serve se a casa hai tutti i dispositivi del brand della mela morsicata in maniera da avere la medesima tecnologia e facilitare le connessioni tra di loro.

Questo in particolare, è il modello che il prezzo più accessibile. Il display da 10,5” ha una risoluzione di 264 Ppi per darti immagini sempre precise e impeccabili. La fotocamera posteriore ha 8 MP mentre quella frontale 7 MP per scatti di una precisione molto alta. Questo modello è quello che stavi cercando se vuoi aggiungere la tastiera smart per utilizzare il tuo tablet come fosse un notebook. Ovviamente, il prezzo è il più alto della categoria.