“Ognuno è perfetto”, il regista Giacomo Campiotti al Premio Chiara

Giacomo Campiotti domenica 11 ottobre alle ore 17 alle Ville Ponti sarà ospite del Premio Chiara. Il regista varesino, autore di molte fiction di successo, presenterà il suo ultimo lavoro televisivo,“Ognuno è perfetto”, dedicato al mondo, alle problematiche, alla vita degli affetti da Sindrome di Down.

Campiotti sarà presentato da Paolo Lipari e per l’occasione interverrà anche Valentina Venturin protagonista della fiction. Sceneggiatore e regista della pluripremiata serie RAI Braccialetti rossi, finalista all’EMMY Awards, Campiotti ha una lunga carriera alle spalle. Aiuto regista di Mario Monicelli (Il Marchese del Grillo, Speriamo che sia femmina, I Picari). Dopo aver girato una serie di corti prodotti da Ermanno Olmi, nel 1989 esordisce col lungometraggio Corsa di primavera presentato a Venezia, che vince il Festival Giffoni come miglior film. Il suo secondo film, Come due coccodrilli, con Giancarlo Giannini, Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio, viene candidato come miglior film straniero ai Golden Globes e ottiene molti riconoscimenti internazionali.

Regista di Bianca come il latte, rossa come il sangue, tratto dall’omonimo bestseller di Alessandro D’Avenia e di Mai più come prima. Lavora anche per la televisione in importanti serie italiane e internazionali, tra cui Zhivago, la serie inglese con Keira Knightely e Sam Neil, e Mary of Nazareth. In Italia ha realizzato diversi film di successo tra cui: Preferisco il Paradiso con Gigi Proietti, Giuseppe Moscati, L’Amore che guarisce con Beppe Fiorello, Non è mai tropo tardi con Claudio Santamaria, Bakhita con Stefania Rocca. Questi film hanno vinto numerosi premi nazionali e internazionali e sono stati venduti in molti paesi del mondo. Regista del film per la TV Liberi di scegliere e della miniserie televisiva Ognuno è perfetto del 2019.

Paolo Lipari, si occupa di cinema attraverso varie forme e attività: come regista, ha realizzato corti e documentari come operatore culturale, dirige il Festival del cinema italiano di Como; come critico e docente, collabora con l’Università Cattolica di Milano ha diretto la scuola cine-video Dreamers; come artista ha realizzato la collezione di opere InOneAllMOvie presentate dal Palazzo Reale di Genova all’Università delle Arti Visive di Nanchino, in Cina.

Valentina Venturin, Busto Arsizio, 1982. Giovane attrice affetta dalla sindrome di Down. Esordisce nel mondo dello spettacolo in alcuni teatri locali, grazie al sostegno di alcune cooperative; tra queste Anaconda di Varese e Solidarietà e Servizi di Busto. Ha recitato nella fiction di Rai 1 Ognuno è perfetto, di Giacomo Campiotti, sua prima apparizione in tv. Fa parte di Più di 21, associazione Onlus di Cassano Magnago che si occupa di inclusione sociale e lavorativa di ragazzi Down. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi successi. Nel 2019 ha infatti ricevuto un premio dalla fiction a Bardonecchia, al festival Cinemability.