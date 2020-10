Una piattaforma regionale di orientamento per favorire l’ingresso nel lavoro dei giovani

Offrire iniziative di orientamento al lavoro e di accompagnamento nella fase di transizione dalla scuola al lavoro ai giovani dai 15 ai 34 anni è l’obiettivo del progetto promosso, con un finanziamento di 200.000 euro, da Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia, nell’ambito del bando regionale ‘La Lombardia è dei giovani 2020’.



Il progetto, attraverso l’implementazione della ‘Piattaforma regionale orientamento’ si propone di creare un sistema regionale unico in grado di mettere in rete di informazioni e opportunità per operatori del settore e utenti, 24 ore su 24.

Capofila del progetto attraverso il Servizio Informagiovani è il Comune di Cremona, in partnership con la Città Metropolitana di Milano, i Comuni di Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese e Varese. Il partner tecnologico Jobiri coinvolgerà alcune realtà imprenditoriali della Lombardia.

PIATTAFORMA STRATEGIA PER RICERCA LAVORO – “La più bella sorpresa della seconda edizione del bando ‘La Lombardia è dei giovani’ – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – è rappresentato dall’implementazione del progetto ‘Piattaforma regionale orientamento’ ideato e progettato in pieno lockdown. Il progetto – ha sottolineato – vuole migliorare la vita e il futuro degli under 34 lombardi grazie ad un sistema regionale unico in cui condividere 24 ore su 24 il patrimonio informativo e le competenze dei soggetti e delle realtà della formazione e del lavoro”.