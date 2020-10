Press office: l’importanza delle soft skills negli uffici stampa

L’era digitale e la conseguente nascita di nuove figure professionali nell’ambito delle PR ha comportato l’aggiornamento dei modelli comunicativi, all’interno dei quali le competenze trasversali dei candidati giocano, ormai, un ruolo fondamentale. Doti relazionali, flessibilità e capacità comunicative sono solo alcune delle soft skills richieste negli uffici stampa di Milano, un settore in cui la competizione è sempre più agguerrita.

Press office, come sono cambiati i team degli uffici stampa a Milano

La digitalizzazione ha imposto un cambiamento radicale all’interno dei press office Milano e delle pubbliche relazioni del capoluogo meneghino. Il passaggio a una relazione bidirezionale tra il brand e il proprio target – in una prospettiva omnicanale – ha comportato l’avvento di nuovi modelli di comunicazione e la necessità di modificare il proprio team, includendo al suo interno soft skill necessarie per l’ottenimento di performance positive.

Per riuscire a svolgere correttamente il ruolo di mediatori tra il brand e i mass media, i presso office Milano hanno provveduto ad aggiornarsi e operare in un ambiente web oriented, incorporando all’interno del proprio team nuove figure altamente competenti in settori verticali del marketing digitale.

Tra le nuove figure del settore, il Digital PR svolge un’importante funzione di gestione della comunicazione digitale e dei vari canali di comunicazione online, attivati nella promozione e nella divulgazione di prodotti, servizi ed eventi. In particolare, questa figura professionale si relaziona con una molteplicità di attori, a partire dal pubblico di riferimento fino ai blogger, opinion leader del settore e influencer che, nel web, assumono un ruolo comunicativo fondamentale.

Lo scopo principe consiste nel consolidare la reputazione del brand e sviluppare la brand awareness e la notorietà dell’azienda agli occhi dei consumatori.

In particolare, la profonda conoscenza dei canali, dei meccanismi di ottimizzazione dei contenuti e del target sono competenze fondamentali del DIgital PR, a supporto di comunicazioni di brand in grado di veicolare messaggi che siano percepiti come realmente di valore per gli utenti.

Inoltre, appare evidente come la diffusione di piattaforme digitali e social implichi necessariamente lo sviluppo di competenze per il monitoraggio dei canali e dei risultati. Per questo motivo, i press office non possono rinunciare a figure specializzate nella SEO e professionisti della Sentiment Analysis e dell’Opinion Mining. Ottimizzare il sito aziendale, ascoltare le conversazioni degli utenti sul web e monitorare la reputazione online del brand per potenziarla sono fasi cruciali intorno a cui si svolgono le attività di PR.

L’importanza delle soft skills in un ufficio stampa 4.0

L’ufficio stampa 4.0 si inserisce all’interno di un mondo incentrato sull’importanza delle relazioni con i clienti. Per questo motivo, è fondamentale che, oltre all’acquisizione di competenze tecniche – o hard skill – le differenti figure professionali al suo interno abbiano sviluppato specifiche competenze trasversali, indispensabili per operare efficacemente all’interno del contesto lavorativo.

Le soft skill sono il risultato di interazioni, esperienze e comportamenti all’interno del contesto socio-culturale in cui il soggetto è inserito. Oltre all’attitudine al team-work e alla gestione dello stress, il mondo delle pubbliche relazioni richiede lo sviluppo di determinate competenze, quali:

Saper comunicare : la comunicazione è, senza dubbio, il principio cardine attorno al quale ruotano le attività dell’ufficio stampa. Per questo motivo, è di fondamentale importanza saper veicolare e condividere in modo chiaro informazioni e idee con i giusti destinatari;

: la comunicazione è, senza dubbio, il principio cardine attorno al quale ruotano le attività dell’ufficio stampa. Per questo motivo, è di fondamentale importanza saper veicolare e condividere in modo chiaro informazioni e idee con i giusti destinatari; L’ascolto : prerogativa assoluta del mondo delle PR, saper ascoltare è una competenza che non può mancare in un ufficio stampa 4.0. L’ascolto attivo dei propri interlocutori e dei clienti permette di comprenderne i bisogni e le esigenze, impattando così sulla comunicazione e sullo sviluppo delle relazioni;

: prerogativa assoluta del mondo delle PR, saper ascoltare è una competenza che non può mancare in un ufficio stampa 4.0. L’ascolto attivo dei propri interlocutori e dei clienti permette di comprenderne i bisogni e le esigenze, impattando così sulla comunicazione e sullo sviluppo delle relazioni; Competenze relazionali : la necessità di interagire con differenti attori impone al professionista delle pubbliche relazioni solide abilità relazionali;

: la necessità di interagire con differenti attori impone al professionista delle pubbliche relazioni solide abilità relazionali; Flessibilità: il mondo delle PR è costantemente attivo e vive di ritmi frenetici. Perciò, sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli ed essere disponibili a confrontarsi con punti di vista differenti dal proprio è una risorsa fondamentale per un ufficio stampa 4.0.

Lo sviluppo di soft skill all’interno di un ufficio stampa 4.0 diventa un fattore particolarmente rilevante all’interno dei settori del luxury e del beauty, ambiti dinamici e in continua evoluzione che richiedono una gestione a 360° della comunicazione.

