A ogni scarpa la sua stagione

Le temperature sono in picchiata, forse abbiamo già operato il cambio armadio o forse ancora stiamo tentennando (ma meglio sarebbe farlo al più presto, perché per la stagione calda, ve lo assicuriamo, mancano ancora almeno cinque mesi e la nostra indecisione non potrà cambiare le cose!); sia quel che sia, badiamo alle calzature. Sono quel capo che davvero non può essere “fuori stagione”, perché se è vero che una t-shirt la puoi coprire con un cardigan, le scarpe quelle sono e quelle restano. Che siano adatte alla stagione, dunque, è un prerequisito fondamentale. Su siti come Stileo possiamo trovare i migliori marchi a prezzi accessibili, grazie a sconti e promozioni che online “fioccano” (giusto per rimanere in tema di climi freddi!). Ma parliamo, in particolare, di una marca che ha fatto la storia delle calzature per tutti: parliamo di Dr. Martens.

UN MARCHIO, UN MITO SENZA TEMPO

Anni ’90, grunge, il Papa che le indossa: questa marca di anfibi ha fatto la storia di un periodo. Sono iconici e distintivi, schiere di modelle e di attrici hanno posato con le loro Dr. Martens ai piedi, magari i lacci erano slacciati, magari no, magari erano semplicemente nere oppure in tinte pastello (ma ora le fantasie sono tendenti all’infinito, ve lo assicuriamo!): sia come sia, possiamo stare certi che, più che un paio di scarpe, queste sono un simbolo di libertà e spensieratezza. Se c’è una scarpa che ci viene in mente quando pensiamo a ragazze come Bella e Gigi Hadid, Kaia Gerber e Hailey Bieber, è proprio questo marchio di culto. La firma punk-rock dei boots si presta bene allo stile da “modella fuori servizio” per il quale queste signore sono riconosciute in tutto il mondo. Kaia indossa i suoi con tutto il guardaroba, dai pantaloncini di jeans ai leggings, mentre Bella ama giustapporre i suoi amati anfibi a pezzi inaspettati, come ad esempio mini-abiti femminili. Non c’è dubbio che questi stivali abbiano guadagnato lo status di “capo basic” negli armadi delle fashion girl, e per un’ottima ragione. Da decenni è uno dei marchi più ambiti del pianeta: comode e versatili, ci rendono subito al passo con ogni tempo.

Ovviamente possiamo osare: dai modelli con zeppa a quelli borchiati, da quelli con decorazioni generose e coloratissime ai classici monocromatici. Ogni modello farà il successo di una nostra mise, e sarebbe meglio averne un armadio pieno, così da non lasciare nessun abbinamento “sguarnito” dei nostri comodi anfibi preferiti.

COMPRARE Sì, MA CON OCULATEZZA

Certo, il nostro paio di anfibi preferiti sarebbe meglio acquistarlo online, visti anche i tanti sconti lì presenti. Ma non tutti gli sconti sono “buoni”: occhio a quei siti che ci vogliono blandire con sconti all’ennesima potenza (arrivando a far pagare un paio di Dr. Martens anche sette euro!), perché rischieremmo di prendere una memorabile cantonata; spesso, infatti, si tratta di siti civetta, che non vi spediranno a casa nessuno dei capi da voi ordinati, limitandosi a prelevare i soldi dal vostro conto. Affidatevi solo a siti che abbiano dalla loro molte referenze di clienti soddisfatti e…buone Dr. Martens!