Ultimi due venerdì per la musica da camera a Busto Arsizio con Musikademia

Ultimi due appuntamenti con la 5a Stagione Cameristica dell’associazione culturale “Musikademia” di Busto Arsizio. Nei prossimi due venerdì – 16 e 23 ottobre – alle ore 21, la Sala Pro Busto di via Cesare Battisti 12 ospiterà gli ultimi spettacoli previsti dal calendario proposto dagli amanti della musica.

Venerdì 16 ottobre sarà ospite il duo “Cultraro-Guerra” composto da Giacomo Cultraro (violino) e Daniele Guerra (pianoforte); saranno proposte musiche di Beethoven, Schumann e Brahms.

E proprio a Ludwig van Beethoven – di cui ricorre il 250° della nascita – sarà dedicato l’appuntamento conclusivo di venerdì 23 con un repertorio molto particolare: gli “Schottische Lieder”, un ciclo di lied su testi scozzesi, scritti per voci con l’accompagnamento del trio pianoforte, violino e violoncello. A interpretare la musica del compositore di Bonn un cast di cantanti e musicisti già noti della Stagione Cameristica: Valentina Pacelli (pianoforte), Gaia Ghidini (violino), Christine Cullen (violoncello), Barbara Pariani (soprano), Cristina Selvaggi (contralto), Massimiliano Oliva (tenore) e Davide Rocca (basso).

«Sebbene la pandemia stia dando un duro colpo anche al settore culturale – spiega il presidente di Musikademia Davide Bontempo – ci stiamo impegnando, insieme alle altre realtà del Tavolo Musica, a rilanciare e a tener vive le proposte culturali, in particolare quelle musicali. Prova del nostro impegno è stata la sentita partecipazione agli eventi che abbiamo organizzato dalla fine del lockdown: gli appuntamenti della Stagione Cameristica e il Concerto per la Giornata del Ringraziamento con Lena Yokoyama. Tutto questo è possibile grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale e in particolare grazie al vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli».

Per partecipare alle serate, oltre alle normali disposizioni in materia anti-Covid, è necessario prenotare gratuitamente il proprio posto o inviando una e-mail a musikademia@gmail.com oppure telefonando al numero 340-3143013.