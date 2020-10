Varese, un giocatore positivo: niente match con la Folgore Caratese

Prosegue l’elenco delle partite rinviate – chissà a quando – per il Città di Varese: anche la gara in programma domenica 25 al “Franco Ossola” tra i biancorossi e la Folgore Caratese, infatti, non si disputerà. Un giocatore della rosa di Sassarini è infatti risultato positivo dopo aver effettuato il tampone: il club ha quindi sospeso immediatamente l’attività della squadra e prenotato un tampone per tutti gli altri tesserati.

Il giocatore contagiato invece, è in regime di isolamento domiciliare: il suo nome non è stato reso noto per motivi di privacy. Il Varese ha inoltrato la richiesta per il rinvio alla Lega Nazionale Dilettanti, una domanda che sarà accolta. A questo punto i biancorossi si trovano con appena due gare disputate (le sconfitte di Sestri Levante e con il PDHAE) a fronte di quattro spostamenti.