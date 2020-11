Accesso in città a Varese, si anticipano i lavori di primavera

Proseguiranno anche nei prossimi giorni i lavori sul raccordo autostradale. Una scelta fatta per evitare di chiudere di nuovo la prossima primavera, come era invece previsto dal crono programma dell’intervento per il miglioramento dell’accesso a Varese.

«In sostanza abbiamo deciso di proseguire i lavori ora, periodo in cui a causa delle misure in vigore contro il covid19, il traffico è nettamente inferiore rispetto al normale – precisano da Palazzo Estense – In questo modo evitiamo di dover chiudere nuovamente in primavera per ultimare definitivamente i lavori».

Per questo da domani l’intervento sul raccordo autostradale in entrata a Varese proseguirà fino al termine dei lavori da parte di Anas così da poter anticipare il cantiere previsto per marzo. Resterà attivo dunque il senso unico di marcia. In pratica si potrà continuare ad accedere all’autostrada in uscita da Varese, mentre per chi si dirige verso l’area del capoluogo dall’A8 si dovrà scegliere una delle uscite consigliate, in quanto sarà chiuso l’accesso verso largo Flaiano.

Le uscite consigliate sono: “Varese est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57, uscita “Varese ovest/Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago(SP1) o la SP17. Mentre per chi deve raggiungere il centro città l’uscita sarà su via Gasparotto.