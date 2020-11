Il campo da baseball di Malnate protagonista del nuovo video di Sophia Campana

Si chiama “Homerun”, termine chiaramente legato al mondo del baseball, l’ultima opera di Sophia Campana.

Il videoclip, che è stato pubblicato domenica 15 novembre, è stato girato anche sul diamante dei Vikings, la squadra di baseball malnatese, pubblicamente ringraziata per l’ospitalità nei titoli di coda.

Sophia Campana è una ex ginnasta professionista italo-americana, diventata famosa per aver partecipato al reality di Mtv “Ginnaste, vite parallele”. Arrivata a Milano nel 2011, sta raccogliendo consensi come influencer – Youtube e Instagram i canali preferiti – e come cantante.

Nel primo giorno di pubblicazione, il video è stato visto più di 100mila volte, diventando anche il numero 23 tra i trend del momento.