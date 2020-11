Edward Ravasi cambia maglia: un varesino per la Eolo-Kometa

Diventa ufficiale il tesseramento di Edward Ravasi per la nuova Eolo-Kometa, l’aggiunta varesina che ci si attendeva per la formazione di Ivan Basso e Alberto Contador che avrà sede a Busto Arsizio nel campus dell’azienda fondata da Luca Spada.

“Eddy”, 26 anni, è originario di Besnate e oggi vive a Comerio; arriva da un’esperienza piuttosto solida in una formazione di World Tour, l’UAE Team Emirates nella quale ha militato dal suo passaggio tra i professionisti nel 2017 (ma in precedenza aveva fatto per due volte lo stagista nella Lampre-Merida di cui l’UAE è stata la prosecuzione).

Per Ravasi, il passaggio alla Eolo-Kometa sarà una grande sfida personale: lasciando il World Tour scende, di fatto, di un gradino nel panorama ciclistico ma potrà avere quelle opportunità di cui non ha praticamente mai goduto nella formazione emiratina nella quale ha sempre corso da gregario – solido e leale – senza però avere libertà personali. E potrà mettere in mostra quelle qualità di scalatore che aveva mostrato da under, quando tra l’altro concluse al secondo posto un Tour de l’Avenir (2016, alle spalle di David Gaudu), corsa tappe che a livello giovanile equivale al Tour de France per i pro. Sempre del 2016 è la vittoria in una frazione al Giro della Val d’Aosta, altra “univeristà” del ciclismo a tappe.

In carriera, Eddy ha preso parte a due grandi giri – il Giro 2017 e la Vuelta 2018 – e a quattro classiche monumento ma è ancora alla ricerca di una vittoria individuale (il miglior risultato è stato il quarto posto alla Adriatica-Ionica 2018) al quale potrà puntare con la nuova maglia “targata Varese”. Sperando di dribblare quegli infortuni che in un paio di occasioni hanno rallentato la sua esplosione.