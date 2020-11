Fece una rapina nel 2018, arrestato ragazzo di 19 anni

Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate hanno arrestato un 19enne di origine marocchina, residente a Gallarate. Il giovane doveva scontare la pena residua di 4 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre al pagamento della Multa pari a 220,00 euro, a seguito di condanna per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate in concorso, commessi a Vergiate nel giugno del 2018, quando era ancora minorenne. Dopo i rilievi fotodattiloscopici e la redazione degli atti di rito, l’arrestato è stato associato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Milano.