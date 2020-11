Felicità e attesa: le chiavi della vita tra le pagine

Carissimi piccoli lettori come state?

Oggi ho scelto per voi due libri bellissimi. Il primo parla di felicità, che per me è la chiave della vita. Mentre il secondo, per i più grandi, parla proprio della vita, di chi siamo e chi vogliamo essere.

La felicità è là (in quel campo)

Gallucci ha pubblicato un pop up dal titolo “La felicità è là (in quel campo)”. Per cogliere la felicità devi correre svelto, tra la menta e il timo, su per la collina tra le montagne, sulle onde del ruscello, di melo in pero.

Bisogna godersi il presente per essere felici.

Amarsi e amare.

“La felicità è la (in quel campo)”

tratto da Paul Fort

Gallucci editore – € 12.90

Mustang

Per i lettori più grandi ho scelto un libro che aspettavo da tanto e che mi è piaciuto tantissimo. “Mustang” di Marta Palazzesi edito dall’incredibile Castoro che sforna capolavori uno dietro l’altro.

Siamo in Texas nel 1950 e Robb, tredicenne con i genitori in California in cerca di fortuna, una sera si trova davanti a una mandria di Mustang, razza di cavalli indomabili.

La storia appassionante di tre amici diversissimi tra loro che hanno in comune la voglia di scoprire chi sono e cosa vogliono dalla vita.

Imperdibile.