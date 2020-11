Kolaj torna in nazionale, convocato con l’Albania Under 21

Dopo il lungo infortunio e un buon inizio di stagione, Aristidi Kolaj, attaccante di proprietà del Sassuolo che gioca nella Pro Patria e vive ad Arcisate, è stato convocato nuovamente per la Nazionale Under 21 dell’Albania.

Kolaj – che ha già vestito in 7 occasioni la maglia della selezione giovanile albanese – tornerà così a vivere una gara internazionale, segno del bel lavoro che sta svolgendo con la Pro Patria.

L’attaccante classe 199, partito oggi per partecipare al raduno, salterà quindi la gara di mercoledì a Piacenza e quella di domenica contro l’Albinoleffe.

Il comunicato:

Aurora Pro Patria 1919 comunica che il calciatore Aristidi Kolaj è stato convocato dalla Nazionale Albanese Under 21 per due partite valevoli per le Qualificazioni Europee Under 21.

Kosovo U21 – Albania U21 si disputerà venerdì 13 novembre, alle ore 19.00, presso lo Stadiumi “Fadil Vokrri” di Prishtina, Kosovo.

Inghilterra U21 – Albania U21 si disputerà martedì 17 novembre, alle ore 20.25, presso il “Molineux Stadium” di Wolverhampton, Inghilterra.