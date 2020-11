In manette anche il terzo della banda di ladri che aveva colpito anche a Samarate

Con la sua “batteria” aveva colpito anche a Samarate: dopo tre mesi di latitanza un ladro 22enne è stato arrestato nello scorso fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco).

Alla fine di agosto erano già stati arrestati – su ordinanza di cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza – i suoi due soci, entrambi albanesi, e ora è toccato a lui: è stato rintracciato dai carabinieri a Dalmine.

G.A., cittadino albanese di 22 anni, è noto alle forze di polizia e fino ad oggi era attivamente ricercato dai militari lecchesi e anche a livello nazionale.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Merate aveva consentito di delineare responsabilità a carico dei tre in merito a sette furti in abitazione (di cui tre tentati) commessi nei mesi da dicembre 2019 a febbraio 2020, in comuni delle province di Lecco (Lomagna), Monza Brianza (Seregno, Burago Molgora, Meda e Cesano Maderno), Varese (Samarate) e Milano (Paderno Dugnano).