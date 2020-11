Oltre 200 i tamponi eseguiti al “drive in“ di Cassano Valcuvia

È partito anche il punto tamponi col sistema “drive in“ di Cassano Valcuvia che nella prima giornata, quella di giovedì, ha segnato oltre 200 accessi all’area di via Provinciale che si trova esattamente nel retro dell’ex sede della comunità montana valli del Verbano.

Delle 240 persone convocate se ne sono presentate 208 e i tamponi sono stati eseguiti fino alle alle 12.

Soddisfatto il responsabile della gestione emergenza Covid di Ats Marco Magrini: «È andata bene, oggi si incrementa il numero degli utenti».

Per la giornata di venerdì 13 è previsto un accesso di 350 utenti.

COME FUNZIONA

Il centro tamponi di cassano Valcuvia è un “drive throught” a ingresso riservato alle solo autovetture e riservato a persone contattate con appuntamento orario fissato da Ats Insubria. Non è possibile recarsi sul posto a piedi, non si può scendere dall’auto, e non è consentito presentarsi senza appuntamento.

L’accesso all’area è indicato con cartelli gialli e gli spazi di attesa delimitati con strisce bianche e rosse ed è sorvegliato da militari dell’esercito e dai carabinieri.

I prelievi di materiale biologico mediante tampone molecolare avvengono in prossimità di due tende poste all’interno di un hangar.

L’ACCESSO



L’ingresso nell’area è consentito con svolta diretta solo per chi proviene da Cassano Valcuvia: i veicoli provenienti da Luino devono raggiungere la rotatoria di Cassano Valcuvia e invertire il senso di marcia.

L’uscita dall’area è consentita con divieto di svolta a sinistra: per tornare verso la Valcuvia è necessario procedere fino alla rotatoria di Mesenzana.