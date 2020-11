Sindaco in quarantena e vice contagiato, Vergiate fa i conti col coronavirus

Il Coronavirus non allenta la presa su Vergiate. Nell’ultimo aggiornamento di martedì 3 novembre i cittadini positivi al test del tampone erano 102, mentre altre 100 persone sono in quarantena per essere entrate in contatto con individui positivi. Un dato che conferma un’andamento di settimana in settimana sempre crescente.

Il virus ha coinvolto anche i membri dell’amministrazione comunale. Verso la fine di ottobre, infatti, il vice sindaco Daniele Parrino aveva dichiarato in un post di aver contratto il Coronavirus e di aver sviluppato i sintomi del Covid-19. Le condizioni del vice sindaco sono migliorate e non è stato necessario il ricovero in ospedale, ma «i primi giorni – aveva scritto Parrino – sono stati difficili, sia dal punto di vista fisico che psicologico».

Inoltre, il sindaco di Vergiate Maurizio Leorato giovedì pomeriggio ha fatto sapere di trovarsi in isolamento preventivo per essere entrato in contatto una settimana prima con una persona poi risultata positiva al Coronavirus. «Sono stato – ha precisato il sindaco di Vergiate – in luogo chiuso, seppur senza contatto e utilizzando i dispositivi di protezione, con una persona risultata positiva al Covid-19, alla quale auguro una pronta guarigione».

«In conformità con quanto previsto dai protocolli dell’Autorità Sanitaria – ha poi aggiunto Leorato -, sto effettuando la quarantena nel mio domicilio; rassicuro tutti che sto bene e non presento sintomi. In questi giorni continuerò ad operare da casa per contribuire a gestire l’emergenza».