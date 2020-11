I soldi nei pacchi di fusilli, li trova a Malpensa il cane finanziere Heidi

Due viaggiatori in partenza per l’estero arrivano ai controlli, non hanno nulla da dichiarare e fanno per partire. Ma il naso di Heidi si illumina, il cane finanziere è nervoso e punta quelle valigie da cui sbuca una mezza fortuna occultata fra i fusilli.

È il bilancio dell’operazione portata a termina nello scalo di Malpensa dal gruppo della Guardia di finanza coadiuvato dagli operatori delle Dogane.

I due uomini, uno di nazionalità turca e l’altro nigeriana erano diretti rispettivamente a Istanbul e ad Addis Abeba e i viaggiatori, alla domanda di rito se trasportassero al seguito denaro, titoli o valori mobiliari, hanno dichiarato di avere con sé una cifra inferiore a quella consentita dalla vigente normativa che stabilisce la cifra in 10.000 euro.

Non convinti della veridicità dell’affermazione e vista la precisa segnalazione del pastore tedesco di tre anni, i militari hanno approfondito il controllo della persona e al bagaglio dei due, rinvenendo così complessivamente 120.000 euro in contanti. Di questi, 88.000 sono stati trovati nel bagaglio del passeggero turco, mentre i 32.000 euro, abilmente occultati dentro numerosi pacchi di pasta all’interno del bagaglio al seguito di quello nigeriano.

I due passeggeri non sapendo come giustificare tali somme hanno dichiarato entrambi che erano risparmi di famiglia. Al termine delle operazioni si è proceduto nei loro confronti con il sequestro amministrativo del 50% dell’eccedenza della valuta trasportata pari complessivamente a 50.000 euro.

Nel complesso, dall’inizio del periodo di emergenza sanitaria ad oggi i militari della Guardia di Finanza di Malpensa, hanno complessivamente monitorato presso le sale arrivi e partenze dell’aeroporto quasi 10 milioni di euro di valuta, di cui 6 milioni non dichiarati.

Per la valuta non dichiarata sono state comminate 435 sanzioni amministrative per un importo di circa 170.000 euro ed effettuati 23 sequestri per altrettanti 200.000 euro.

Nonostante il calo del traffico passeggeri, le Fiamme Gialle di Malpensa proseguono nei controlli sul traffico transfrontaliero di valuta, per salvaguardare gli interessi economico-finanziari nazionali e comunitari anche nel periodo dell’emergenza sanitaria.