Troppe intemperanze a Gallarate, il tribunale lo manda a coltivare la terra in Sardegna

Ubriacatura in piazza, intermperanze varie, accattonaggio molesto. E alla fine i comportamenti sopra le righe a Gallarate – più volte segnalati – finiscono con l’invio in Sardegna, a coltivare la terra in una “colonia agricola”, un carcere anomalo.

Protagonista, un italiano classe 1965, noto perché fa parte del gruppo di persone (un po’ sbandate, un po’ dipendenti da alcol e sostanze stupefacenti) che si ritrova qua e là nelle strade e piazze di Gallarate.

La responsabilità è personale e il cinquantenne aveva già attratto l’attenzione delle forze dell’ordine: già sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato nuovamente segnalato dai carabinieri della Compagnia di Gallarate nei mesi scorsi per una serie di episodi. Alla fine il Tribunale di Pavia – che aveva emesso il precedente provvedimento – ha previsto un aggravamento della misura preventiva: l’uomo sarà portato alla Colonia agricola penale di Isili (Sardegna centrale), una delle poche colonie agricole esistenti in Italia.

I carabinieri hanno dunque eseguito l’ordinanza nella mattina di martedì 24 ottobre: l’uomo è stato rintracciato agevolmente, perché era stato segnalato per accattonaggio molesto nel parcheggio del centro commerciale Malpensa1.