Zone gialle, arancioni e rosse: ecco il modulo di autocertificazione per gli spostamenti

Il nuovo dpcm con le nuove limitazioni applicate a tutta Italia, seppur con diverse modulazioni a seconda delle zone di rischio del paese, introduce un documento con il quale gli italiani hanno già imparato a fare i conti durante il primo lockdown di marzo e, per i lombardi, con la recente introduzione del coprifuoco serale: l’autocertificazione.

Anche in questa occasione, che vede nuovamente limitati molti spostamenti, sono introdotte delle eccezioni in particolare per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità che vanno motivate attraverso un’autocetificazione. (A questo link trovate il modello da compilare in pdf).