In arrivo a Samarate le cassette per le lettere a Babbo Natale

Da lunedì i piccoli samaratesi troveranno per la città delle cassettine per consegnare la letterina a Babbo Natale: un’iniziativa fortemente voluta dalla consigliera comunale Pierina Primerano ed accolta con entusiasmo dal sindaco, Enrico Puricelli, e dalla vicesindaco Nicoletta Alampi, assessora alla Famiglia e Assistenza Sociale.

Le cassettine saranno presenti nei seguenti punti da lunedì 21 dicembre: farmacia Mosca, fioreria Foletto, Euromarket e il punto Spesa Solidale Comunale di piazza Mantegazza a San Macario (solo il giorno 23 pomeriggio).

Il giorno della Vigilia il sindaco, in versione di Elfo aiutante, consegnerà personalmente a Babbo Natale le letterine.

L’amministrazione ringrazia di cuore le attività del territorio che si sono rese disponibili al progetto.

«Ho accolto con piacere l’idea di Pierina, per me significa semplicemente dare una possibilità alla fantasia di rimanere viva dentro di noi a tutte le età», racconta Alampi, «il mio invito è per tutti, più o meno bambini, di scrivere ed imbucare il vostro desiderio, una riflessione su carta, un esercizio di consapevolezza sulla grande sfida tra l’immaginazione e la realtà».