Sbloccati i servizi google: ritornano raggiungibili Youtube, Gmail e Meet

Nella tarda mattinata di lunedì 14 dicembre sono risultati bloccati per alcuni minuti molti dei servizi gestiti da Google. Risultava difficoltoso accedere agli account privati Gmail, che assicura gli accessi a tutti i servizi ad esso legati, e anche ai servizi Meet usati per i videomeeting e da molte scuole per la didattica a distanza. In down è andata anche la piattaforma Youtube. Il problema è stato risolto intorno alle 13.30 quando gli account Gmail sono tornati accessibili con alcune limitazioni in attesa di ulteriori interventi tecnici. Si tratta in particolare dell’impossibilità di usare i contatti memorizzati nella casella email.

Nel dashboard dello stato di Google Workspace è confermato che tutti i servizi risultano interrotti: