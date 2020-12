Il colosso degli uffici flessibili sbarca anche a Varese

C’è anche Varese nel progetto di espansione del colosso degli uffici flessibili. Iwg e Bell Group hanno infatti siglato la prima partnership in Italia per lo sviluppo di nuovi business center. Un “matrimonio” strategico in quanto Iwg, già presente in Italia con oltre 70 location, è leader degli spazi di lavoro flessibili, mentre il gruppo Bell si occupa di sviluppo e gestione immobiliare sul territorio italiano con collaborazioni a livello internazionale, per sviluppare nuovi business center in alcune città italiane, tra cui Varese.

Quello degli uffici flessibili è un business in espansione con previsioni di crescita esponenziale già prima della pandemia. Entro il 2030 dovrebbe arrivare a rappresentare il 30% del totale a fronte del 2% attuale. Lo sviluppo non è solo nei grandi centri urbani ma anche nelle città più piccole, in virtù dell’esigenza di lavoratori e aziende di ridurre gli spostamenti.

L’ACCORDO PER 10 NUOVI BUSINESS CENTER IN ITALIA

La partnership tra Iwg e Bell Group avrà i contenuti di un accordo di franchising. BELL Group potrà utilizzare e sfruttare i marchi di IWG, capogruppo proprietaria dei marchi Regus, Spaces, HQ e Signature, a fronte dell’impegno, per la holding italiana, nell’apertura di ben 10 nuovi business center a Como (1), Varese (1), Parma (3), Reggio Emilia (2) e Modena (3) da completarsi entro il 2026.

L’avvio dei lavori è previsto già da giugno 2021. L’accordo, inoltre, prevede un’ulteriore opzione di sviluppo per 5 città situate nella provincia di Milano, Como e Varese, compresa l’area dell’aeroporto di Malpensa. A gestire direttamente le operations per conto di BELL Group penserà BELL Flex, neonata società di scopo facente parte della holding e dedicata al mondo dei flexible workspaces.