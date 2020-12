Per la Castellanzese anticipo a Chieri

Giocherà d’anticipo la Castellanzese. In vista del turno infrasettimanale di mercoledì 23 dicembre, i neroverdi scenderanno in campo sabato 19 dicembre (ore 14.30) a Chieri.

Trasferta ricca di insidie per la squadra di mister Achille Mazzoleni, ancora ferita dalla sconfitta interna subita contro il Casale lo scorso 29 novembre. Da quel giorno i neroverdi non sono più scesi in campo a causa del doppio rinvio della gara contro il Saluzzo.

Non è stato un periodo semplice per la Castellanzese che ha avuto un calendario particolarmente articolato. Prima del già citato ko contro il Casale, i neroverdi erano scesi in campo – perdendo anche in quella circostanza – il 4 novembre: 2-0 per la Lavagnese al “Provasi”. Prima ancora, il 1 novembre, il Gozzano era riuscito a imporsi 1-0 al “D’Albertas”. L’ultima vittoria per i ragazzi di mister Mazzoleni risale quindi al derby contro il Legnano del 25 ottobre.

In quasi due mesi, riassumendo, la Castellanzese ha giocato quattro gare vincendone solo una e arriva da tre sconfitte consecutive. Un trend da invertire, partendo già da Chieri.