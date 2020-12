La materna De Amicis si presenta alle famiglie con una lettera e un video

Nella speranza che le condizioni permettano di effettuare degli open day in presenza nei giorni 16 e 23 gennaio, la Scuola dell’infanzia Edmondo De Amicis di Arcisate inizia a presentarsi alle famiglie con un video e una lettera (qui di seguito) scritta dalle insegnanti con tutte le istruzioni per ricevere il tour virtuale, unito a una breve descrizione dell’asilo.

In questo momento “particolare” l’idea di non poter effettuare il nostro abituale Open Day non ci ha scoraggiate e grazie alle nuove tecnologie abbiamo pensato di proporvi una visita virtuale all’interno della nostra scuola. Le sei sezioni e tutti gli spazi sono allestiti per garantire il massimo benessere e sicurezza e siamo pronte per accogliere bambini/e dai tre ai sei anni con la possibilità di una sezione di “anticipatari”, ovvero di bambini/e che compiono tre anni entro il 30 Aprile dell’anno scolastico in corso.

La nostra scuola dispone di una cucina interna e per la preparazione dei pasti viene seguito il MENU’ estivo/invernale approvato da ATS.

Per i bambini/e più piccoli sono presenti spazi riservati al RIPOSO POMERIDIANO.

Vi sono ampi SPAZI ESTERNI attrezzati che circondano la scuola. Come arricchimento al nostro progetto didattico annuale proponiamo: – LABORATORIO DI INGLESE – LABORATORIO MULTIMEDIALE con utilizzo della LIM – ATTIVITÀ’ PSICOMOTORIA – PET EDUCATION – PROGETTO BIMBO VALCERESIO – LABORATORIO DI ED. STRADALE – USCITE SUL TERRITORIO – ATTIVITÀ’ DI PRESCRITTURA, PRELETTURA E PRECALCOLO – ATTIVITÀ’ DI CONTINUITÀ’ CON LA SCUOLA PRIMARIA.

La nostra scuola offre un servizio di PRE e POST SCUOLA e la possibilità di frequentare il centro estivo nel mese di luglio.

Le insegnanti, le educatrici e la direzione vi invitano a scrivere a scuolamaternaedmondodeam@virgilio.it per ricevere il video di presentazione della nostra scuola e con un click entrerete a far parte della nostra gioiosa quotidianità dove il bambino è protagonista.

A gennaio 2021, con la speranza di non avere nuove restrizioni, saremmo felici di poter organizzare delle visite guidate all’interno della nostra scuola previo appuntamento da concordare.

Abbiamo individuato due date per un possibile Open Day in presenza nei giorni: 16 Gennaio ore 9.30–12.30 e 14–17 e 23 Gennaio (stesso orario). Avrete cosi modo di ricevere la nostra offerta formativa e per chi lo desiderasse il modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci al seguente numero telefonico 0332/470278 a partire dal 07 gennaio oltre che scriverci all’indirizzo e- mail sopra citato.

Vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e vi aspettiamo numerosi!!!!