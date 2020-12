Nasce “Ucimu Academy”, aperte le selezioni per assumere giovani nel settore meccanico

Nasce “Ucimu Academy”, il progetto nato dalla volontà di Fondazione Ucimu in collaborazione con Energheia Impresa Sociale Srl. L’obiettivo di “Ucimu Academy” è quello di selezionare e formare giovani alla ricerca di lavoro o di nuove opportunità, da inserire in aziende operanti nel settore meccanico con sede in Lombardia.

Tra le aziende che aderiscono al progetto vi sono diverse realtà del Saronnese e del Varesotto con sede nei Comuni di Saronno, Lainate, Gerenzano, Rescaldina, Gazzada Schianno e Luino.

Fondazione Ucimu è l’organizzazione senza scopo di lucro di Ucimu-Sistemi per produrre, l’Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. Costituita nel 1993 opera come istituto per la ricerca economica e scientifica, per l’approfondimento culturale, lo sviluppo, la promozione e il sostegno delle imprese italiane costruttrici di macchine utensili e sistemi di produzione.

D’altra parte la fondazione si occupa anche dell’organizzazione di iniziative, progetti ed eventi pensati, da un lato, per incentivare il dialogo tra imprese del comparto su specifici progetti e, dall’altro, per promuovere la conoscenza delle peculiarità dell’industria italiana di settore presso utilizzatori, potenziali partner, studenti, accademici, e in generale, presso l’opinione pubblica.

Energheia Impresa Sociale è Ente accreditato presso Regione Lombardia ai servizi al Lavoro e alla Formazione. Dal 2009 supporta le aziende nella ricerca del personale più idoneo e accompagna chi è alla ricerca di un lavoro al raggiungimento dell’obiettivo.

Obiettivi di “Ucimu Academy”:

L’obiettivo del progetto è quello di selezionare e formare giovani alla ricerca di lavoro o di nuove opportunità da inserire in aziende operanti nel settore meccanico con sede in Lombardia.

I giovani selezionati saranno assunti da Gennaio 2021 c/o le Aziende che hanno già aderito al progetto, con un contratto di Apprendistato di I Livello della durata di un anno ed inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (ai sensi dell’ART. 43 d.lgs. 81/2015).

In sintesi, le opportunità saranno:

Per i giovani:

favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e, nello specifico, nei reparti produttivi, manutentivi, elettrici, elettronici delle aziende associate Ucimu;

portare i giovani ad una qualifica Regionale IFTS al termine di un percorso formativo e di Lavoro;

Per le aziende:

avere un servizio di Ricerca e Selezione Gratuito;

assumere un giovane usufruendo di importanti risparmi in termini di contribuzione ed economici;

Formare il giovane secondo i propri standard e bisogni;

far accrescere il livello di “Responsabilità Sociale” dando lavoro e portando ad una specializzazione post diploma

Strumenti utilizzati:

Il Contratto di Assunzione: Le aziende che hanno aderito all’Academy Ucimu si impegnano ad assumere i giovani selezionati con il contratto di APPRENDISTATO di I Livello.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L’apprendistato di primo livello (Art. 43 – DLGS 81/2015) è un contratto di lavoro per la formazione e l’occupazione dei giovani, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, nel nostro caso di un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Durata del contratto previsto dal Progetto: 1 anno (fino al raggiungimento del diploma del percorso IFTS)

Vantaggi a livello economico e contributivo:

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base imponibile IRAP; La formazione esterna non è retribuita;

La formazione interna è retribuita al 10%, o in base al CCNL di riferimento;

Le restanti ore di lavoro sono retribuite come da contrattazione (fino a 2 livelli inferiori e con compenso progressivo d’ingresso se previsto).

Per le imprese con più di 10 dipendenti si applica l’aliquota del 5% della retribuzione imponibile;

Per le imprese con meno di 10 dipendenti vi è lo sgravio contributivo del 100%.

Cosa succede al termine del contratto: il contratto cessa con l’acquisizione da parte del giovane della qualifica IFTS. Al termine del contratto l’azienda non assume nessun obbligo al proseguire il rapporto lavorativo con il giovane; in caso decida di mantenere in organico la risorsa potrà proseguire assumendola con il contratto di Apprendistato Professionalizzante o qualunque altra forma contrattuale prevista.

Il percorso formativo: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

I percorsi IFTS sono corsi che contribuiscono a costruire professionalità solide e innovative che rispondono alla richiesta proveniente dal mercato del lavoro di figure professionali in possesso di una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

DURATA DEL PERCORSO

Il percorso formativo prevedrà un impegno di c.ca 800/1000 ore all’interno dell’anno in cui il giovane è assunto dall’azienda.

STRUTTURA DEL PERCORSO

Il 35% delle ore totali saranno erogate in aula dall’Ente di Formazione con un calendario e un programma condiviso con le aziende che aderiranno al progetto – le ore di formazione NON sono retribuite;

Il 65% delle ora totali saranno erogate in modalità ON THE JOB direttamente dall’azienda che ha assunto il giovane, permettendo cosi una personalizzazione della formazione – le ore di formazione sono retribuite al 10%;

QUALIFICA RILASCIATA

Al termine del percorso, il titolo rilasciato è il Certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF) che permette l’accesso ai percorsi ITS.

Criteri di selezione e accesso:

Per iscriversi ai corsi IFTS è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale di tecnico conseguito nei percorsi di IeFP.

Nello specifico Ucimu sta selezionando i seguenti profili professionali:

– Giovani appassionati di meccanica, con conoscenze basiche di lavorazioni meccaniche ed attitudine alla

programmazione, meglio se hanno già approfondito tematiche generali di CAD/CAM.

– Giovani con capacità di lettura schemi elettrici e conoscenza lingua inglese

– Giovani con capacità di lettura del disegno meccanico, flessibilità ed attitudine a lavorare in team e per obiettivi

– Intraprendenza, capacità a trovare soluzioni in autonomia per mansioni di montaggio e assemblaggio di gruppi meccanici di elevata precisione

– Giovani con conoscenza disegno meccanico, conoscenza schemi elettrici e fluidici, conoscenza sull’uso del CN, conoscenza sull’uso della strumentazione di misura e collaudo, conoscenza della lingue inglese sufficiente per trasferte all’estero per mansioni di montaggio meccanico di macchine utensili e suoi sottogruppi effettuando controlli dimensionali, installazione di impianti idraulici, di bilanciamento, pneumatici e refrigeranti, sia a bordo macchina che per connessione a centraline e vasche.

COME CANDIDARSI:

SEI UN GIOVANE DI TALENTO, DINAMICO E CON LA PASSIONE LA MECCANICA? Se sei interessato/a a metterti in gioco e hai voglia di crescere in realtà aziendali in forte sviluppo, avrai l’opportunità di essere un protagonista dell’Ucimu Academy.

Requisiti per candidarti:

Età: 18-24 anni

Titolo di studio minimo richiesto: Qualifica professionale di IV anno

Indirizzo di studi preferibile: Tecnico/Professionale in meccanica/meccatronica/elettrico

Conoscenze Linguistiche: preferibile una buona conoscenza della lingua Inglese

Caratteristiche personali: buona predisposizione all’apprendimento, al lavoro di team, serietà e

responsabilità.

COME ACCEDERE AL PERCORSO DI SELEZIONE:

Invia una e-mail di richiesta informazioni (allegando preferibilmente il tuo Curriculum) all’indirizzo

info@energheiaimpresa.it .

SCARICA QUI LA LOCANDINA DEL PROGETTO