Più VareseNews, come abbonarsi: domande e risposte

Più VareseNews apre una nuova pagina nella storia del nostro giornale. I lettori che si abboneranno entreranno a far parte della squadra di VareseNews, contribuendo a farlo migliorare e avendo in cambio prodotti, servizi, contenuti in Più.

Per abbonarsi, basta cominciare cliccando QUI. Scorri fino in fondo e clicca sul bottone di Google Pay.

COSA SERVE PER ABBONARSI?

Bisogna avere un account di Google e una carta di credito per completare il pagamento della tipologia di abbonamento prescelto.

SE NON HO UN ACCOUNT GOOGLE O LA CARTA DI CREDITO COME FUNZIONA?

Al momento per abbonarsi quelle condizioni sono indispensabili, ma ogni vostro contributo è importante. Quindi, se proprio ci tenete, e noi saremo felici di questa vostra disponibilità, contattateci e in un prossimo futuro attiveremo altre forme di sostegno.

QUANTO COSTA ABBONARSI?

Si può optare per l’abbonamento “light” (con solo pubblicità locale) che ha un costo mensile di 3,99 € e annuale di 39,99 € o per la versione più “strong” (niente pubblicità) che ha un costo mensile di 6,99 € e annuale di 69,99 €. Dal momento della sottoscrizione dell’abbonamento, VareseNews ti riconoscerà sempre in automatico come iscritto (eliminando gli spazi pubblicitari) su tutti i dispositivi in cui hai fatto l’accesso con il tuo account Google.

DEVO PAGARE PER LEGGERE VARESENEWS?

No. VareseNews rimane gratis perché crediamo che questa sia la strada migliore per fare il nostro lavoro e informare il più alto numero di cittadini. Fare informazione, e farla bene, è un impegno e costa. Abbiamo una squadra di giornalisti professionisti che lavorano con noi e vogliamo allargare le collaborazioni per lavorare sempre meglio al vostro servizio. Finora ci siamo sempre sorretti sulla pubblicità. Sostenendoci, se preferisci, puoi rimuovere alcuni spazi pubblicitari.

POSSO ABBONARE UNA ASSOCIAZIONE, UNA SCUOLA, UN’AZIENDA?

Per le realtà collettive stiamo preparando un progetto specifico. Le comunità sono ricche di associazioni, scuole di ogni tipo e di aziende. Noi crediamo da sempre nella cultura associativa e in quella aziendale. Per questo abbiamo in programma alcune proposte per le realtà collettive. Avervi al nostro fianco ci permetterà di sviluppare sempre nuovi progetti. Il primo sarà quello di assumere alcuni giovani da inserire nella nostra redazione.

QUALI SERVIZI HA CHI SI ABBONA?

Chi si abbona avrà un numero di telefono dedicato solo agli abbonati a cui risponderà un giornalista, un account email dedicato solo alla membership, un gruppo Facebook solo per gli abbonati. Si potranno proporre inchieste e progetti, condividere con noi scritti, video, foto, avere anticipazioni sui nostri progetti e le nostre inchieste, vedere “inchieste video” con contenuti esclusivi, inviarci domande da sottoporre ai personaggi dello sport, dello spettacolo o ai politici che andremo ad intervistare. Si potrà conoscere il dietro le quinte della redazione ed essere coinvolti in eventi ed occasioni di incontro, discutere degli articoli più commentati sui social, sviluppare le tematiche più calde e partecipare a sondaggi mirati. Chi si abbona entra a far parte della comunità di VareseNews e avrà un profilo personale da dove inviare foto, video, commenti, lettere e altri contenuti, oltre che una pagina personale che raccoglierà tutto il materiale condiviso con VareseNews.

COSA È LA NEWSLETTER?

Ogni sera la redazione realizza una newsletter con le principali notizie del giorno. È uno spazio anche dei lettori con la foto del giorno dopo e con un “dietro le quinte” in cui parliamo di noi.

PERCHÉ UNA EMAIL E UN TELEFONO RISERVATO?

Gli aderenti alla membership avranno canali di comunicazione diretti con la redazione. I più tradizionali sono l’email e il telefono. Solo per voi ci sarà questo servizio che ti permette di entrare in relazione immediatamente con noi.

PERCHÉ UN GRUPPO CHIUSO DI FACEBOOK?

Il gruppo Facebook Più Varesenews è dedicato solo alla membership del giornale ed è chiuso. Quindi non visibile ai non iscritti. Un ambiente dove proporre argomenti, discutere, sollevare critiche e commentare i temi trattati in un gruppo dedicato.

PERCHE’ COMPILARE LA SCHEDA ABBONATO?

Ogni abbonato avrà una scheda personale con la possibilità di dare alcune informazioni. Tutti i dati saranno conservati da Varesenews che non cederà mai niente di quanto fornito dagli abbonati. Compilare la scheda con foto e una breve frase anche delle ragioni dell’abbonamento è importante per testimoniare la scelta fatta. Abbiamo previsto QUI uno spazio dedicato agli abbonati.

CI SARANNO CONTRIBUTI ESCLUSIVI PER GLI ABBONATI?

Il progetto della membership prevede anche la costruzione di nuovi prodotti editoriali e saranno sempre più partecipati. Oltre alla newsletter avremo un podcast giornaliero con le principali notizie del giorno, dirette Facebook con la partecipazione e la programmazione concordata con i lettori e tanto altro. Più Varesenews diventerà con il tempo uno spazio sempre più di approfondimento con inchieste e progetti.

LA PUBBLICITA’ È COSI’ NEGATIVA?

No. La pubblicità è un motore importante per conoscere prodotti, progetti, servizi e iniziative. Varesenews non rinuncerà a dare visibilità alle realtà che vogliono usare la forza dei nostri numeri e l’autorevolezza del nostro giornale. Per questo abbiamo previsto un abbonamento base che contenga la pubblicità locale. Vogliamo però velocizzare il giornale togliendo i circuiti nazionali e internazionali, e per farlo abbiamo bisogno del vostro sostegno.

POSSO FARE L’UPGRADE AL LIVELLO SUCCESSIVO DI ABBONAMENTO?

Puoi in qualsiasi momento acquistare il livello successivo, ma non integrare la differenza. L’iscrizione ripartirà dal momento del nuovo acquisto.

E SE VOGLIO DISDIRE?

Dal tuo profilo su Google store puoi gestire la membership in modo semplice e senza alcuna burocrazia.

SU QUANTI DISPOSITIVI POSSO VEDERLO?

Tutti quelli che vuoi, basta che tu sia loggato.