Sara Gama ospite d’onore dell’incontro di Natale di Acsm Agam

Una delle calciatrici più conosciute d’Italia, Sara Gama, capitana della Nazionale e della formazione femminile della Juventus è stata l’ospite d’onore dell’incontro natalizio (on line) dei dipendenti del gruppo Acsm Agam, l’azienda che ha unificato le utilities di diverse province tra cui quella di Varese.

Gama, 31 anni, originaria di Trieste, ha raccontato la propria esperienza professionale e sportiva, dialogando con il presidente Paolo Busnelli e con l’amministratore delegato Paolo Soldani. Nel corso dell’appuntamento la calciatrice ha affrontato temi quali il lavoro di squadra, la costanza necessaria per superare gli ostacoli, raggiungere i risultati e la resilienza, imprescindibile in un anno difficile come quello che stiamo vivendo.

Valori che sostengono le attività del gruppo Acsm Agam, una realtà di oltre 900 dipendenti che si pone come partner dei territori di cui opera e di cui è espressione: un punto di riferimento, all’insegna del radicamento, per le famiglie, le aziende, le professioni, le amministrazioni locali nelle forniture e nei servizi legati all’energia.

Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati e premiati i progetti chiave sviluppati dalle diverse unità in cui è organizzata la società, la cui crescita è sempre più legata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.