Si è spento a 92 anni il saronnese Franco Tacchella

Dopo una vita dedicata allo sport si è spento Franco Tacchella, 92enne saronnese, già premiato con la benemerenza cittadina della Ciocchina nel 2005 (nella foto la premiazione) e vincitore di molte sfide. Tacchella, instancabile marciatore sportivo in Italia ed all’estero è stato detentore di un record mondiale, esempio di dedizione allo sport e di valorizzazione delle capacità di resistenza fisica sino ad età inoltrata.

In un’intervista su Varesenews di diversi anni fa aveva raccontato molte delle sue imprese, compresa la più grande: quella del 27 gennaio 1975, quando stabilì il record mondiale delle cinquanta ore di corsa ininterrotta.

Per venticinque anni Tacchella ha lavorato come disegnatore tessile, poi, quando la ditta chiuse, divenne venditore d’auto in una concessionaria di Saronno. Ma ogni fine settimana c’era una corsa da fare. Doveva farla. Con risultati strabilianti.