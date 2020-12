Telethon 2020: la pandemia non ferma la gara di solidarietà a sostegno della ricerca

Il 2020 è un anno particolare per la pandemia, ma anche quest’anno c’è Telethon, la raccolta fondi per la ricerca scientifica per le Malattie neuromuscolari, Genetiche e Rare.

Nato nel 1990 dall’Associazione UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per la ricerca sulla Distrofia muscolare, è stata estesa a tutte le Malattie Rare, carenti di studi scientifici.

Per anni UILDM ha tenuto i banchetti Telethon in molte piazze della Provincia di Varese, con il patrocinio dei Comuni e l’aiuto di Volontari singoli e Associazioni, AVIS come partner costante.

Purtroppo non ci saranno i soliti banchetti Telethon.

Con le dovute regole la Maratona TELETHON 2020 è stata organizzata dal 12 al 20 dicembre.

Ricordiamo che il numero solidale è 45510 dal 01 dicembre al 31 dicembre 2020.

TELETHON quindi continua e aspetta tutti all’appuntamento annuale perché c’è ancora bisogno di ricerca scientifica per tutte le Malattie Rare.

UILDM Varese ha a disposizione il materiale TELETHON (cuori e cuoricini di cioccolato, candele, penne).

Il materiale potrà essere richiesto ai seguenti numeri di telefono:

Sezione UILDM Varese di Gorla Maggiore 0331-615833 e ai Tesorieri TELETHON:

Sig. Daniele Bianchi cell 348-4155043 e Sig. Ravarotto Francesco cell 338-6701817

Rosalia Chendi, presidente UILDM Varese e Delegato Telethon