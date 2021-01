Camino di un’azienda prende fuoco, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, sabato 16 gennaio, a Gorla Minore, in via Ambrogio Colombo.

Per cause accidentali, in un azienda, un camino per l’aspirazione fumi ha preso fuoco.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.