Controlli a tappeto durante le feste per la Polizia di Gallarate

Intensa l’attività svolta anche durante le trascorse festività da parte degli uomini del Commissariato di Gallarate.

L’impiego massiccio di pattuglie adibite al controllo del territorio e alla verifica del rispetto delle misure atte al contenimento del contagio virale, hanno consentito, tra l’altro, di identificare 204 persone, controllare 65 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Dai controlli effettuati, 3 persone sono state sanzionate per aver violato la normativa governativa anti-covid mentre, nell’ambito dell’ordinaria attività, nel pomeriggio di martedì 5 gennaio, nella centrale piazza San Lorenzo, un 49enne marocchino è stato segnalato all’autorità amministrativa in quanto trovato in possesso di una modica quantità di hashish, immediatamente sequestrata.

Ieri mattina, mercoledì 6 gennaio, un 61enne italiano è stato deferito all’autorità giudiziaria in quanto circolava a bordo della propria autovettura e senza una plausibile giustificazione, con diversi oggetti atti ad offendere, mentre nel pomeriggio, un noto pregiudicato italiano, è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.