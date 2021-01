Federica Fedele Rappresentante dei pazienti nel Comitato scientifico WTD

Un incarico ora anche internazionale per Federica Fedele, presidente dell’Associazione Vincere la Trombosi: è diventata infatti anche membro del Comitato scientifico direttivo del World Thrombosis Day International Society on Thrombosis and Haemostasis, in qualità di Rappresentante dei pazienti.

Residente a Gallarate, Federica Fedele è stata anche fondatrice nel 2019 del World Thrombosis Day Italy, dopo esser sopravvissuta nel 2017 ad una trombosi venosa profonda (non riconosciuta e degenerata in embolia polmonare).

Un impegno – quello di oggi – per «aiutare chi soffre di condizione simile».

«Giovedi e venerdì scorso il comitato scientifico direttivo, si è riunito: mi hanno accolto come una grande famiglia è stato molto emozionante ricevere il benvenuto da medici di tutto il mondo che si occupa della patologia. Trovo molto stimolante rapportarsi con realtà e anche con culture di tutto il mondo.

A marzo Fedele sarà impegnata con il mese della prevenzione della trombosi. «Aziende, medici, ambulatori possono sostenere il nostro progetto scrivendo a wtditaly@gmail.com».