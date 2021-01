Ecco la “Giubbiana” di Gallarate, segui la gioeubia in diretta con Varesenews

È tutto pronto per la “Giubbiana”, la gioeubia di Gallarate organizzata dalla Pro Loco insieme ai volontari dell’oratorio di Arnate, che si sono occupati fisicamente dell’allestimento del fantoccio. Anche quest’anno non si è voluto rinunciare alla festa, anche se “a distanza”: il falò si potrà seguire infatti in diretta streaming (VareseNews lo trasmetterà in diretta Facebook).

In quest’anno così strano sono stati quelli di Arnate a farsi carico di ospitare e allestire la gioeubia e come sempre dietro al grande fantoccio c’è anche l’impegno di tanti volontari: al fantoccio di 7 metri quest’anno hanno lavorato Isabel Herri, Roberto Combertaldo, Alessandro Ferrazzi, Federico Murgia, Roberto Fileppo, Alessandro Cagnoni, Francesco. All’evento collaborano direttamente – con forniture o servizi – Futura srl, Gadda Fabrizio, GiEmmePi, Astra antincendio, mentre tra gli sponsor ci sono Autofficina Parolo, Sgarella Luigi, Bolchi autofficina, Tipolitografia Ricovelli.

I disegni dei bambini e la Gioeubia che brucia il virus

Cosa si brucia insieme alla gioeubia? Inevitabile, quest’anno, il riferimento al virus, raffigurato nel telo che campeggia in mezzo al fantoccio. Se ci pensate ricollega il senso della tradizione alla realtà di oggi: se è vero che la stagione calda attenua la diffusione del virus (anche se non basta a fermarlo, sia chiaro), il rogo che saluta la fine del periodo più duro dell’inverno quest’anno ha un significato più profondo, con la speranza che si possa attenuare la diffusione del Covid-19.

Ognuno comunque potrà bruciare nel falò quel che teme o vuole lasciarsi alle spalle: sotto al fantoccio sono state posizionate una decina di scatole colme di disegni e pensieri dei bambini delle scuole. È stata una idea del sindaco, ben concretizzata dalle diverse scuole e asili (c’era anche una scatola in municipio): nel falò finiscono così il virus, ma anche la paura dei mostri, dei diavoli, della claustrofobia (ammettiamo: ne abbiamo sbirciato qualcuno).

Gioeubia 2021 a Gallarate: la diretta streaming

Quest’anno non si potrà essere tutti intorno al fuoco, peccato. Ma l’evento sarà trasmesso in diretta streaming anche da Varesenews sulla nostra pagina Facebook, oltre che dalla pagina della Pro Loco e dal canale Youtube della Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia.

Il risotto della gioeubia, una tradizione che non viene dimenticata

In questo anno così strano, non si potrà mangiare il risotto di fianco al falò, perché la gioeubia non sarà un evento pubblico. Ma la tradizione del risotto con la luganega non va persa, visto che ci sono ben due iniziative che vogliono riproporre il sapore del risotto come elemento fondamentale dell’atmosfera della gioeubia: la pagina Facebook Sei di Gallarate se ® ha coinvolto cinque ristoranti che propongono ad asporto un menù risotto + dolce a prezzo fisso (con iniziativa solidale annessa). Un altro gruppo di ristoranti ha invece lanciato ieri la proposta “E io non pago”: risotto gratuito dalle 19 alle 20.30 di questa sera: aderiscono La Goltta, Post-Porta, Gravity, La Ruota, House Garden, La grotta azzurra, Maison D’André, Boccon Divino, Life Coffee&Bakery.