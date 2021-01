La crisi di Governo fa slittare le decisioni sull’Esame di Maturità

Le novità sul prossimo Esame di Maturità slittano dopo la soluzione della crisi di Governo. Secondo le notizie fornite dall’Ansa, le trattative in corso al Quirinale peserebbero anche sulla decisione relativa alla seconda prova, quella diversa per gli istituto, importante per impostare il colloquio finale ( in caso di unica prova).

Il primo febbraio i “rumors” davano per certa la definitiva decisione sullo svolgimento della prova: una prova scritta e un orale, o, in alternativa, un solo orale articolato.

Ora appare tutto fermo. In attesa che arrivi un esecutivo per gestire l’organizzazione della maturità che, al momento, di certa ha solo la data di giugno.