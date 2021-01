La Spm di Brissago Valtravaglia protagonista nella Coppa del mondo di sci alpino

La Spm, azienda metalmeccanica di Brissago Valtravaglia che produce pali e materiali di protezione utilizzati nelle competizioni di sci, è tra i fornitori protagonisti in una delle tappe più attese del circuito di Coppa del mondo di sci alpino. I suoi pali e i suoi materiali di protezione verranno utilizzati per le competizioni dell’Hahnenkamm, super-g, discesa e slalom, previste dal 22 al 24 gennaio prossimo .



Secondo il programma della Fis (Federazione internazionale di sci), i velocisti saranno sulla Streif di Kitzbühel da martedì per prove e gare: due discese libere (una è il recupero di Wengen) e un SuperG. Le donne sono invece attese a Kranjska Gora per la Golden Fox – inizialmente programmata a Maribor – dove il Safety Team di Spm sta lavorando al fianco del comitato organizzatore per le competizioni di questo fine settimana (recupero di Maribor). Le piste slovene saranno completamente allestite con materiali Spm.

