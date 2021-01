Come ridurre i consumi di energia elettrica per risparmiare e far bene all’ambiente

L’elettricità è un bene che consumiamo tutti i giorni, a partire dalle nostre case: per l’illuminazione ma anche per far funzionare i nostri elettrodomestici, dal condizionatore allo smartphone, che possono fare la differenza nel consumo finale di una casa. Secondo ARERA, l’autorità garante per l’energia, una famiglia tipo composta da tre o quattro componenti con elettrodomestici standard consuma circa 2.700 kWh all’anno.

L’abitudine porta a non prestare magari molta attenzione a questa risorsa, anche se in realtà dovremmo: ridurre i consumi permette di risparmiare in bolletta e di essere più rispettosi dell’ambiente. il cambiamento climatico dovuto all’effetto serra è infatti un problema che bisogna affrontare con sempre maggiore urgenza, non solo con grandi interventi ma anche modificando in meglio le nostre abitudini di vita.

Si possono adottare piccoli accorgimenti nella vita di tutti i giorni, eliminando l’uso dell’elettricità quando non serve: buone abitudini come, ad esempio, spegnere le luci quando si lascia la stanza o quando la luce naturale è sufficiente a illuminare l’ambiente; sostituire le vecchie lampadine a incandescenza e alogene, se ne è rimasta qualcuna ancora in uso, con quelle a LED, che consumano dieci volte meno a parità di prestazione. D’inverno e d’estate, bisogna anche stare attenti a non alzare troppo le stufette elettriche o i condizionatori e a non disperdere il calore o il fresco lasciando porte e finestre aperte.

Accanto a questi comportamenti virtuosi, l’altra scelta che si può fare è quella del proprio fornitore di energia elettrica, prediligendo le offerte di fornitura attente alla sostenibilità e con tariffe convenienti, come quelle di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, che ha ideato un’ampia gamma di soluzioni in cui è possibile trovare le offerte luce più adatte ai propri profili di consumo e stile di vita, nel rispetto dell’ambiente e con attenzione alla convenienza.

Ad esempio, E.ON LuceClick Verde propone una fornitura di energia 100% sostenibile con soluzioni adatte sua a chi è spesso fuori casa sia a chi invece passa molto tempo nella propria abitazione, e consente anche a chi vuole dare un ulteriore contributo alla tutela dell’ambiente di sostenere il progetto Energy4Blue, per la salvaguardia delle spiagge e dei mari italiani.