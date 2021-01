Settemila euro di attrezzature per i Vigili del Fuoco di Luino

L’associazione “Amici dei Pompieri di Luino ODV”, ha formalizzato la procedura col Comando Provinciale di Varese e consegnato 7.000,00 euro di attrezzature agli operatori della sede Luinese.

Gli strumenti saranno utilizzati per implementare le dotazioni del locale distaccamento. Il Presidente Massimo Isgrò esprime la massima soddisfazione per questo importante passo: «Mi preme ringraziare i volontari e volontarie dell’associazione che si adoperano dal 2016 con varie iniziative, ma soprattutto i tanti cittadini che in questi anni hanno dimostrato la loro vicinanza con piccoli e grandi gesti, ma anche tante aziende del territorio. Non da ultimi voglio ringraziare i sindaci di Germignaga, Fabio Fazio e il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera, che hanno dato un importante contributo. Purtroppo quest’anno la pandemia ha rallentato le attività dell’associazione, che non ha visto i nostri volontari in piazza, impegnati nelle consuete manifestazioni. Siamo comunque riusciti a stampare l’ormai immancabile calendario, il cui ricavato come sempre sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature. In tal senso e visto le numerose richieste che ci sono pervenute, informiamo che è possibile trovare le copie presso la PUBLI-ERRE di via XXV Aprile 25/a a Luino».

Eventuali informazioni si possono richiedere all’indirizzo info@pompieriluino.it